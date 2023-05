Vertice Schifani-capigruppo, stabilita road map post-voto

(ANSA) - PALERMO, 16 MAG - Elezione diretta nelle Province, ddl sugli enti locali e quello sulla polizia locale sono i testi che dovrebbero essere esaminati all'Ars, subito dolo le elezioni amministrative. E' quanto emerso dal vertice, a Palazzo d'Orleans, tra il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, i capigruppo e i presidenti delle commissioni della maggioranza. La commissione Affari istituzionali dovrebbe fissare i termini per gli emendamenti tra il 13 e il 15 giugno.

Altro ddl in dirittura d'arrivo è quello sulla riforma dei consorzi di bonifica.

Il governatore e i capigruppo dell'Ars hanno condiviso la decisione di incontrarsi una volta al mese per fare il punto.

(ANSA).