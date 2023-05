Fondazione Buttitta ricorda archeologo Tusa, esperti a confronto

(ANSA) - PALERMO, 16 MAG - La fondazione Ignazio Buttitta organizza il convegno "Isole mediterranee. Storie, culture, patrimoni dedicato all'archeologo Sebastiano Tusa" con la collaborazione del centro studi Vincenzo e Sebastiano Tusa, con il patrocinio del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, della presidenza della Regione siciliana, della soprintendenza del mare, del Comune di Favignana, dell'Università degli studi di Palermo e del dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo e il sostegno del ministero della Cultura-Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali, del ministero dell'Università e della ricerca-direzione generale della ricerca e dell'assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana. Tusa morì il 10 marzo 2019, all'età di 66 anni, in un incidente aereo nei pressi di Bishoftu, in Etiopia.

Il convegno di studi, che si terrà il 18 e il 19 maggio 2023 presso l'ex stabilimento Florio a Favignana, è promosso in particolare per "la valorizzazione e diffusione dei molteplici aspetti della sua ricerca e delle sue attività sia in ambito archeologico che in materia di promozione dei beni culturali in Sicilia", affermano gli organizzatori dell'evento.

"Tusa ha condotto le principali attività coniugando ricerca, promozione, tutela e alta divulgazione scientifica. Le sue azioni hanno trovato una straordinaria sintesi nella volontà di istituire la soprintendenza del Mare, di cui fu direttore per molti anni, e nel ruolo che ebbe, se pur brevemente, quale assessore ai Beni Culturali della regione siciliana", ricordano i promotori.

Il convegno sarà diretto particolarmente ad approfondire aspetti storici, antropologici e archeologici delle isole mediterranee con particolare attenzione ai patrimoni culturali delle isole minori. Il comitato scientifico (composto da Ignazio E.

Buttitta, Massimo Cultraro, Helen Dawson, Valentina Favarò, Andrea Govinda Tusa) ha affidato le relazioni a studiosi provenienti da prestigiosi centri di ricerca e università italiane e europee che hanno dedicato la loro attenzione ai temi indicati. (ANSA).