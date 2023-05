Sicily Music Conference a Palermo, musica e sostenibilità

(ANSA) - PALERMO, 15 MAG - Presentata oggi la seconda edizione della Sicily Music Conference Meeting & Festival, l'unica conferenza internazionale sulla musica in Sicilia, ideata nel 2020 da un gruppo di operatori della filiera musicale di origini siciliane: Federica Ceppa, Giulio Castronovo, Dario Caretto ed Enrico Cantaro. Incontri, panel, workshop, live e concerti, conferenze e seminari sullo stato della musica: dalle nuove tecnologie all'ecosostenibilità, dal gender balance al copyright con un focus rivolto all'area educational che si terranno dal 18 al 21 maggio a Palermo tra il Cre.Zi.Plus, l'Averna Spazio Open e il Museo Salinas.Le parole d'ordine di questa seconda edizione saranno accessibilità e sostenibilità: al giorno d' oggi non si può più prescindere da questi due importanti valori. «Lavoriamo da oltre 20 anni per la musica e per la cultura e crediamo che sia doveroso per qualunque organizzatore lavorare per non lasciare indietro nessuno e per tutelare il nostro pianeta» afferma Federica Ceppa. "Ci saranno diverse formule di incontri: molto importante è quella rivolta ai ragazzi, con loro si parlerà della parte artistica e dei mestieri nel mondo della musica. In programma anche alcune masterclass più specifiche, sulla produzione, sulla distribuzione discografica e sulla sostenibilità all'interno del comparto.

Durante alcuni panel affronteremo i temi specifici dell'edizione di quest'anno insieme a giornalisti, musicisti, direttori di festival e insieme a due preziosi partner della Sicily Music COnference: Puglia Sounds e la Regione Emilia Romagna, che quest'anno partecipa con tre progetti musicali. Tra gli ospiti annunciati oggi la cantautrice e produttrice Meg, in città per la prima delle due date sicule del suo "Vesuvio Tour" e Dario Mangiaracina (La Rappresentante di Lista).

"Il Comune è lieto di aderire alla Sicily Music Conference - ha detto il sindaco Roberto Lagalla - con Palermo che mette in luce il mondo dello spettacolo e della musica. Un mondo che per tre giorni si confronterà con il pubblico, affrontando anche temi importanti come l'accessibilità ai disabili negli eventi e la sostenibilità ambientale". (ANSA).