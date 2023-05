Maltempo: Stromboli, popolazione invitata a ridurre uscite

(ANSA) - LIPARI, 15 MAG - Arriva dal responsabile della Protezione civile comunale di Lipari, Domenico Russo, in attuazione del piano di emergenza per il rischio alluvioni nell'isola di Stromboli, l'invito alla popolazione a ridurre, al minimo, le uscite da casa, prestando particolare attenzione durante il transito sia pedonale che con i mezzi di trasporto.

L'invito viene diramato in considerazione del fatto che, a seguito della pioggia caduta abbondantemente durante la giornata, "è interrotta la viabilità nella via Regina Elena e sono poco sicure le restanti strade per la presenza di pietre, fango e detriti, venuti giù dal vulcano".

Lo stesso Russo evidenzia che è già stato dato incarico per gli interventi di pulizia che saranno effettuati non appena le condizioni meteo lo consentiranno (ANSA).