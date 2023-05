Turismo: La Spina (Pro loco), dati incoraggianti in Sicilia

(ANSA) - CEFALÙ, 14 MAG - "I dati di previsione dei flussi turistici in Sicilia per la stagione 2023 sono davvero incoraggianti e segnano segni percentuali in più rispetto a quelli del 2019". Lo ha detto Antonino La Spina, presidente nazionale e regionale Unpli, in apertura dei lavori dell'assemblea regionale del Comitato che si svolgono stamattina al teatro 'Salvatore Cicero' di Cefalù. In Sicilia sono 280 le Pro loco presenti in tutte le province dell'Isola. "Le Pro loco sono un patrimonio inestimabile in Sicilia e la collaborazione con le amministrazioni comunali è determinante", ha detto Daniele Salvatore Tumminello, sindaco di Cefalù. "L'obiettivo è creare rete tra le istituzioni locali per collaborare e lavorare insieme per garantire una migliore offerta turistica in Sicilia", ha detto Andrea Messina, assessore regionale alle autonomie locali. (ANSA).