Calcio: Palermo; Brunori, col Brescia una bolgia al Barbera

(ANSA) - PALERMO, 14 MAG - "A Cagliari abbiamo dimostrato il nostro valore, ho visto una squadra viva che aveva voglia di portare a casa il risultato pieno. La partita è stata condizionata da alcuni episodi, bisogna essere bravi a mantenere la concentrazione sempre alta, però c'è stato un grande Palermo". Lo ha detto il capitano del Palermo Matteo Brunori alla ripresa degli allenamenti allo stadio Barbera dopo la sconfitta a Cagliari per 2-1. L'attaccante era squalificato e non ha giocato, ma è partito ugualmente con i suoi compagni "per stare vicino al Palermo e vivere la partita da bordo campo".

Venerdì al Barbera si giocherà l'ultima giornata di campionato, al Barbera arriverà il Brescia: al Palermo serviranno i tre punti per i playoff, ai lombardi quelli per non retrocedere. "Sappiamo l'importanza di questa partita - ha sottolineato Brunori - Il nostro futuro dipende esclusivamente da noi e questa, che vale per tutte le cose, credo che sia la cosa più bella. Conosciamo la qualità del Brescia, ma il nostro stadio, la nostra gente, ci trasmetterà come sempre quella spinta in più che ci servirà per fare il salto verso i playoff".

A proposito del Barbera, Brunori si aspetta lo stesso clima di un anno fa per la cavalcata ai playoff di C con lo stadio pieno di passione per i rosanero. "Ci aspetta una finale - ha detto - e il Barbera deve essere una bolgia come lo è stato l'anno scorso, quando c'era veramente tanta gente che ci ha dato una spinta in più. Il pubblico può essere determinante in queste partite, soprattutto quando c'è molta tensione, arrivi al campo e vedi la tua gente, i tuoi colori. Viviamo per giocare queste partite, quando c'è qualcosa in palio. Bisogna essere orgogliosi del percorso che abbiamo fatto, perché eravamo partiti per un obiettivo e stiamo lottando per un altro".

Insieme agli obiettivi di squadra, Brunori insegue anche i primati personali. "Nella classifica marcatori del Palermo di tutti i tempi - ha fatto notare - sono solo a tre gol da un grande campione come Luca Toni e questo mi riempie d'orgoglio.

Palermo ti dà sempre uno stimolo a dare qualcosa in più, ogni volta che raggiungi un traguardo te ne pone subito un altro più bello per entrare ancora di più nella storia rosanero". (ANSA).