Sequestrata auto in fiamme a Palermo, due giovani gravi

(ANSA) - PALERMO, 13 MAG - E' stata sequestrata dai carabinieri l'auto che ieri a Palermo è andata a fuoco improvvisamente con dentro tre giovani rimasti ustionati. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è ci possa essere stato un cattivo funzionamento dell'impianto a gas.

Dei tre giovani due sono ricoverati in gravi condizioni, il terzo è stato dimesso. UN 25enne e un 24enne sono ricoverati al centro grandi ustioni dell'ospedale Civico con la prognosi riservata. Un 35enne è stato dimesso con lievi bruciature.

Secondo una prima ricostruzione l'auto era stata ritirata di mattina dopo che era stato realizzato l'impianto a gas. Uno dei tre avrebbe acceso una sigaretta in auto ed è divampato l'incendio. C'era forse una perdita nell'impianto ed è bastata la scintilla per provocato il rogo nell'abitacolo. Saranno adesso i carabinieri ad accertare cosa sia successo iniziando proprio da una verifica sui lavori svolti nell'officina. (ANSA).