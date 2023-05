Braga, a Catania coalizione unita sostiene convinta Caserta

(ANSA) - CATANIA, 13 MAG - "Il Partito democratico assieme ad altre forze della coalizione sta sostenendo convintamente la candidatura di Maurizio Caserta a Catania. La città merita un futuro diverso, da costruire qui assieme ai candidati per scrivere una pagina nuova a partire dai temi sociali e ambientali che Catania soffre da troppo tempo". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, a margine di un'iniziativa elettorale a Catania a sostegno di Maurizio Caserta, candidato a sindaco dell'aera progressista alla presenza del segretario Dem in Sicilia, Anthony Barbagallo.

Durante la manifestazione, che si è tenuta in piazza Michelangelo, è stata ufficializzata la designazione dell'ex campione di rugby Orazio Arancio, 55 anni, nella giunta di assessori designati da Caserta. (ANSA).