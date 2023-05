Sanità: Cittadini, con il nuovo statuto Aiop cresce

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - "Oggi Aiop è una realtà rinnovata, che può rappresentare pienamente non solo l'ospedalità ma, anche, le strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate alla presa in carico delle cronicità, della non autosufficienza e del fine vita, in una cognizione di tutela sempre più ampia e globale". Così Barbara Cittadini, Presidente nazionale di Aiop, in occasione della 60° Assemblea generale dell'Associazione.

"Aiop - prosegue Cittadini - grazie a una profonda revisione del proprio Statuto, dà concretezza a un'idea moderna di salute, che, interpretando l'offerta sanitaria in maniera integrata, segue il continuum della complessità assistenziale: dalle cure primarie all'alta specialità, dal territorio all'ospedale".

Il nuovo Statuto dell'Associazione è stato approvato, questa mattina, nel corso della tre giorni, in corso a Lecce, presso il Teatro Politeama Greco.

"Da oggi - aggiunge la Presidente Aiop - è possibile includere nella nostra Associazione tutte le strutture sanitarie che, in vario modo, tutelano il diritto costituzionale alla salute e che rispondono a bisogni sempre più differenziati della popolazione, attraverso le tipologie assistenziali più appropriate ed efficienti: non solo, quindi, gli ospedali per acuti e le post-acuzie ma, anche, le strutture diurne e della socio-residenzialità". Cittadini quindi precisa: "Aiop oggi, pur salda e orgogliosa della sua storia, non rinuncia a raccogliere le sfide di un welfare sempre più articolato, non rinuncia a interpretare con lungimiranza la variata dialettica tra l'ospedalità, la socio-residenzialità e la territorialità".

Non un semplice maquillage - conclude la Presidente - ma una vera ristrutturazione per rispondere meglio alle esigenze del settore e del Paese". (ANSA).