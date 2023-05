Regione Sicilia premia reportage giornalisti su spesa fondi Ue

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Consegnati stamani a Palazzo d'Orleans, alla presenza del governatore della Renato Schifani, i premi "Po Fesr, l'Europa si racconta", organizzato dal dipartimento programmazione della presidenza della Regione e dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Sette i vincitori del premio, rivolto agli autori di articoli, reportage e servizi sull'utilizzo dei fondi europei nell'Isola, andati in onda o pubblicati tra il primo luglio e il 15 novembre 2022, uno dei quali è stato assegnato anche al collaboratore dell'ANSA Salvo Ricco nella categoria agenzie di stampa. Cinque le categorie esaminate: tv, web, carta stampata, radio, agenzie di stampa. I vincitori sono: Valentina Bongiovanni (Alpa TV), Jana Cardinale (Tele Sud - TP), Paolo Buda (Lagazzettadelcalatino.it), Francesco Appari (Tp24.it), Giacomo Di Girolamo (Radio RMC 101), Andrea Cannizzaro (I Love Sicilia) e Salvo Ricco.

"Sono felice di questa iniziativa, per la quale ringrazio l'Ordine dei giornalisti - ha detto Schifani - L'attività dei giornalisti è essenziale e indispensabile. In particolare, la informazione e comunicazione sull'utilizzo dei fondi europei è fondamentale, per consentire agli operatori dei vari settori interessati di cogliere le opportunità e per far sapere che c'è una Regione pronta a fare la propria parte".

"La modifica dell'approccio all'utilizzo dei fondi europei comunicataci dal ministro Fitto, che sta lavorando molto bene, è quella di presentarsi nei confronti del governo, che gestisce questi fondi, con progetti seri e concreti, non parcellizzare gli interventi come nel passato, questo non sarà consentito né io lo avrei chiesto - ha aggiunto Schifani - È una impostazione che io condivido e il mio governo agirà su pochi interventi ma mirati, di grande strategia per il cambiamento e lo sviluppo della Sicilia, senza parcellizzare le risorse, come invece avveniva nel passato". (ANSA).