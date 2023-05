Mafia: Dalla Chiesa,è battaglia di Stato,vada oltre le divisioni

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "I manifesti apparsi stamane a Palermo sono una barbarie che evidentemente non tiene conto delle tante assoluzioni che ci sono state in questi anni. Se Caterina e io ci fossimo candidate in un'altra formazione politica, avrebbero trovato lo stesso qualcosa da ridire. Strano che la cattiveria, del tutto gratuita, arrivi da persone che solidarizzano con i terroristi detenuti al 41 bis e che dimenticano (o fanno finta di dimenticare) che il carcere duro per i mafiosi è stato rafforzato proprio dal governo Berlusconi.

La lotta alla mafia, lo ripeto sempre, DEVE andare oltre le divisioni dei partiti ed essere una battaglia dello Stato. E, comunque, imparino questi signori a non giudicare le scelte e le idee di chi non conoscono personalmente. Evidentemente il DNA, nemmeno il loro, cambia mai. Smettetela di usare la lotta alla mafia per la vostra battaglia politica. Ci vuole del pelo sullo stomaco per aggredire due persone come Caterina e me. Che continuiamo a credere negli stessi, identici valori dei nostri padri". Lo dichiara in una nota Rita Dalla Chiesa, deputata e Vice Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera. (ANSA).