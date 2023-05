Faggioli (Clusit), in Italia 2.500 cyber attacchi nel 2022

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - "Circa 2500 cyber attacchi di pubblico dominio in Italia solo nel 2022". Lo ha reso noto, Gabriele Faggioli, presidente del Clusit (associazione italiana per la sicurezza informatica) nel corso dei lavori del 66esimo congresso della Federpol, la federazione maggiormente rappresentativa degli investigatori privati.

Faggioli ha commentato i dati dell'ultimo rapporto. "Abbiamo registrato - ha proseguito - un picco di attacchi in corrispondenza dell'inizio delle ostilità tra Russia e Ucraina, avvenuto tra febbraio e marzo, sono stati attacchi che non hanno toccato comunque l'Italia anche perché non erano intenzionati ad andare a fondo. Nella maggior parte dei casi l'85 per cento degli attacchi è stato effettuato da criminali ad esclusivo scopo di fare soldi". (ANSA).