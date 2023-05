Commissario Fi in Sicilia, sdegnati per manifesti a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - "Apprendiamo con profondo sconcerto dei manifesti affissi a Palermo contro Giancarlo Cancelleri e Caterina Chinnici che da poco hanno deciso di aderire a Forza Italia. Fermo restando che in democrazia si può sempre esprimere il dissenso, il metodo e le parole usate ci lasciano sdegnati". Lo dice Marcello Caruso, commissario di Forza Italia in Sicilia. "Non accettiamo lezioni di antimafia da nessuno - aggiunge Caruso - e ribadiamo anche oggi che le leggi più dure nella lotta alla mafia sono state fatte dal presidente Berlusconi e non certo dalla sinistra. A Cancelleri e Chinnici va la nostra totale solidarietà e rinnoviamo assoluta stima".

(ANSA).