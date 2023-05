All'Orto Botanico di Palermo torna la Zagara di Primavera

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Ritorna nel week end dal 19 al 21 maggio la festa di colori e profumi con la 24° edizione della Zagara di Primavera, la mostra mercato di florovivaismo molto attesa da tutti i siciliani che tornano ad affollare i viali dell' orto cittadino, il gioiello del Sistema Museale dell'Università di Palermo. Anche quest'anno saranno presenti oltre sessanta vivaisti provenienti da tutte le regioni d' Italia e saranno molte le attività e gli appuntamenti culturali legati alla bellezza e alla biodiversità vegetale, a partire dalla mostra iconografica allestita nell' Erbario storico del Gymnasium, che racconterà il mondo della viticoltura siciliana collegata ad una tavola rotonda tra esperti per conoscerne patrimonio e valore. Spazio di approfondimento e scoperta anche all'affascinante mondo delle orchidee, che conta associazioni, collezionisti ed amatori in tutto il mondo, alcuni dei quali saranno qui a Palermo per l'occasione. Intanto, all' interno del grande Orto sono iniziati i primi lavori di riqualificazione finanziati dall'intervento Pnrr per i giardini storici, come spiega il direttore Rosario Schicchi: "Quello che vedrete è un Orto work in progress in quanto stiamo attuando diversi interventi che interessano la componente vegetale, la pavimentazione, le vasche, le serre, gli impianti idrici, elettrici e di compostaggio, i camminamenti settecenteschi degli storici quartini di Linneo, nonché il potenziamento delle collezioni vegetali e i servizi, che miglioreranno l'accessibilità e la fruizione dell'Orto da parte del pubblico. Ci scusiamo dunque per la presenza di piccole aree transennate, presto l'Orto sarà più ricco di specie, più sicuro e più fruibile".

Il tema scientifico ed iconografico scelto per questa edizione è legato alla notevole biodiversità viticola della Sicilia che in Orto è rappresentata da un piccolo vigneto di 200 m2 che ospita ben 95 differenti cultivar. Al riguardo è prevista una giornata di studi, con interventi da parte di studiosi del settore e una straordinaria mostra, presso l'Erbario storico, di acquerelli di Veronica Hadjiphani Lorenzetti. (ANSA).