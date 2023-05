Al carcere Pagliarelli tornano in scena detenuti attori

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Dall'Inferno dantesco a quello da attraversare tutti i giorni, con la speranza di uscirne migliori. Per la regia di Daniela Mangiacavallo, mercoledì 17 maggio 2023 alle 16,30 nel teatro della Casa circondariale Pagliarelli "Antonio Lorusso", con lo spettacolo "Creatura" tornano in scena i detenuti-attori della Compagnia Evasioni. Sul palcoscenico, Antonino Alvarez, Gianpaolo Benfante, Maurizio Celesia, Giovanni Cici, Antonio Cirivilleri, Giacomo Cusimano, Marco Cusimano, Eugenio Dalleo, Alessandro Del Noce, Salvatore Di Fatta, Umberto Faija, Giovanni Giardina, Mario Giunta, Giusto Gueccia, Ferdinando Lipari, Daniele Messina, Michele Musso, Gerardo Romano, Giuseppe Stemma, Giuseppe Toia; con la partecipazione delle attrici e collaboratrici della compagnia, Fabiola Arculeo, Oriana Billeci e Marzia Coniglio.

Costumi di Roberta Barraja, assistente ai costumi Francesca Mandalà; suoni, Carlo Gargano. Foto di scena, Chiara Lo Nardo e Danilo Tarantino. Curato dall'Associazione di promozione sociale "Baccanica", lo spettacolo rientra nel progetto della Fondazione Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), intitolato "Per Aspera ad Astra" e finalizzato a portare il teatro in carcere, per contribuire al recupero dell'identità personale e alla risocializzazione dei detenuti.

Giunto quest'anno alla sua quinta edizione, oggi il progetto vede in rete ben quattordici istituti di pena italiani; capofila con la Compagnia della Fortezza, il carcere di Volterra, dove nel 1994 grazie al regista Armando Punzo è iniziata questa avventura. (ANSA).