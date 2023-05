Palermo: alla Magione torna il Mediterraneo antirazzista

(ANSA) - PALERMO, 11 MAG - Venerdì 12 e sabato 13 maggio piazza Magione a Palermo ospiterà la sedicesima edizione del Mediterraneo antirazzista, il torneo sportivo amatoriale aperto a grandi e bambini. La manifestazione si svolgerà dentro e nelle vicinanze del campetto di calcio che la comunità educante del quartiere Kalsa ha recuperato nei giorni scorsi con l'iniziativa Cantiere campetto per il restauro dello spazio che era senza manutenzione da parte dell'amministrazione comunale ormai da anni. Oltre ai tornei di calcio e pallavolo aperti alle categorie senior e ai bambini ci saranno anche altre attivita con laboratori per i più piccoli e spettacoli.

"Sarà un momento di incontro - ha detto Lara Salomone dell'associazione Handala - in cui l'intera comunità potrà rivendicare luoghi come questo, spazi pubblici che favoriscano la nascita e la crescita delle relazioni necessarie ad abbattere stereotipi e costruire diritti e futuro".

Ad organizzare la tappa della Kalsa del Mediterraneo antirazzista la Fondazione con il sud con i progetti Sport popolare in spazio pubblico e Traiettorie urbane sostenuto da Con i bambini e fondazione Eos.

Si comincia domani alle 15 con il torneo Un calcio al razzismo per le categorie bambini e bambine esordienti e con il torneo di pallavolo. Ci saranno anche gare di atletica e partite di cricket. Sabato alle 15 scenderanno in campo gli adulti e ci sarà anche un torneo di basket a cura dell'Associazione sportiva Panormus. Dalle 16 lezioni di danza, pilates, capoeira e laboratori. A chiudere il programma alle 17 lo spettacolo di giocoleria di Salvo Lo Gelfo. (ANSA).