Onde, musica e vulcani, torna dal 29 giugno Eolie Music Fest

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Cullati dal mare al cospetto dei vulcani e della bellezza delle isole. Eolie Music Fest torna da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio con un'edizione, la terza, che si preannuncia davvero imperdibile. Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli si preparano a ospitare un calendario ricco di eventi unici, performance musicali esclusive e appuntamenti speciali che ammalieranno gli spettatori in ogni momento, da vivere appieno tra mare, terra e la magia dei vulcani.

Le giornate sono scandite dagli appuntamenti musicali con gli artisti che si esibiranno nelle baie di fronte alle Isole Eolie a bordo di un caicco turco lungo 27 metri: un palco itinerante immerso nel blu del mar Tirreno meridionale e incorniciato dai caldi colori dei tramonti di inizio estate. La line-up di quest'anno, che sarà svelata a breve, accoglierà grandi nomi della scena musicale italiana che proporranno set pensati in esclusiva. Tra coloro che hanno preso parte alle precedenti edizioni, anche Subsonica, Daniele Silvestri, Coma_Cose, Mannarino, Nu Genea, Willie Peyote, Ensi. Non solo appuntamenti in mare ma anche a terra, in varie location. (ANSA).