Beer Catania, festival birre artigianali ed eccellenze Isola

(ANSA) - CATANIA, 11 MAG - Oltre 20 birrifici e microbirrifici artigianali provenienti da tutta la Sicilia e da tutta l'Italia e le eccellenze agroalimentari siciliane saranno i protagonisti dal 18 al 21 maggio prossimi del 'Beer Catania' il festival dedicato alle birre artigianali più seguito nel Meridione d'Italia in programma nella Villa Pacini.

I visitatori avranno a disposizione 100 spine per gustare e apprezzare le migliori birre artigianali del nostro Paese e potranno prendere parte, tra l'altro, a degustazioni e masterclass e seminari e partecipare a momenti di confronto e degustazione con due tra i massimi esperti di birre artigianali come Andrea Camaschella e Simone Cantoni, da tempo punti di riferimento del panorama della divulgazione della cultura birraria.

Tra i birrifici siciliani che saranno presenti: Epica, 24 Baroni, Bruno Ribadi, Compagnia del Fermento, Birrificio dell'Etna, Kottabos, Terre a Sud-est, Li Patarnosci, Tarì. A questi si unirà una selezione qualificata di birrifici nazionali: Rurale, Lariano, Muttnik, Lambrade, Baladin, Eternal City Brewing, Brewfist, A'magara, Okorei.

Novità di questa edizione sarà un'area dedicata alle prelibatezze del territorio che ospiterà i produttori siciliani d'eccellenza come Briganti, Il Vecchio Carro, Crepes & Waffen, Friggitoria dei Nebrodi, Senza Spine, Good Fish, Canusciuti, Cantiere Gemmellaro.

"Oggi è divenuto l'evento più importante per il Sud Italia nella stagione che introduce all'estate - dice l'organizzatore Francesco Chittari - grazie alla varietà e alla qualità delle birre proposte e all'attenta organizzazione e gestione della manifestazione. Un sicuro punto di riferimento per i tanti appassionati della cultura della birra artigianale e del cibo legato al territorio". (ANSA).