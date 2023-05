Al via a Marsala Festival "38° Parallelo"

(ANSA) - PALERMO, 11 MAG - Al via la VII edizione di "38° Parallelo - tra libri e cantine", il festival di saggistica ideato e diretto da Giuseppe Prode che animerà la città di Marsala dal 25 al 28 maggio. "Sommersi Salvati" è il tema dell'edizione 2023 e trae spunto da una delle grandi opere del Novecento, "I sommersi ed i salvati" di Primo Levi, un libro in cui vengono svelati i meccanismi con cui nei regimi si creano le "zone grigie" di potere tra oppressori e oppressi. La manifestazione si arricchisce quest'anno di un appuntamento straordinario che concluderà la prima giornata del festival: giovedì 25 maggio, alle ore 21.00, al teatro Impero di Marsala, unica tappa siciliana, andrà in scena "Gilgamesh - L'epopea di colui che tutto vide" con Giovanni Calcagno, autore e regista dell'opera, Luigi Lo Cascio e Vincenzo Pirrotta. La pièce teatrale, prodotta da "ERT - Emilia Romagna Teatro", si svolge in due atti e racconta la storia di un giovane re che, dopo aver sperimentato il dolore per la morte del migliore amico, lascia il trono per andare alla ricerca del segreto della vita eterna.

La rassegna aprirà i battenti nell'atrio del Comune di Marsala con un prestigioso incontro con Raffaella Scarpa, insegnante di Linguistica italiana e Linguistica medica e clinica all'Università di Torino, che presenterà il suo libro "Lo stile dell'abuso - Violenza domestica e linguaggio" (Treccani, 2021) in cui vengono analizzati i concetti di "potere" e "violenza" a partire dal loro rapporto con la lingua.

"38° Parallelo - tra libri e cantine" aderisce anche quest'anno a "Il Maggio dei Libri", la campagna nazionale di promozione dei libri e della lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. Il festival si svolge, tra l'altro, a Marsala, che ha ottenuto nuovamente il riconoscimento di "Città che legge", di luogo cioè che riconoscere e sostiene la crescita socio-culturale attraverso la lettura.

