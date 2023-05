Una Marina di Libri ospite di Radicepura Garden Fetival

(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - Si rinnova anche quest'anno il gemellaggio tra Una Marina di Libri, il Festival dell'editoria indipendente di Palermo, giunto alla quattordicesima edizione, e Radicepura Garden Festival, l'appuntamento internazionale dedicato al garden design e all'architettura del paesaggio Mediterraneo che coinvolge artisti, studiosi, designer, imprenditori, dall'Italia e dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio. Una Marina di Libri, che si svolgerà da giovedì 8 a domenica 11 giugno a Parco Villa Filippina di Palermo, sarà ospite il 14 maggio de Le domeniche in giardino, il fitto e ricco programma di incontri letterari, musicali e di dialogo previsti dalla quarta edizione della biennale promossa dalla Fondazione Radicepura. L'appuntamento si terrà, dalle ore 10 alle 13, nei giardini di Radicepura, con una visita guidata per ammirare le bellezze del giardino, un gioiello dal punto di vista botanico, dove vengono curate e custodite 3000 specie di piante mediterranee e una preziosa banca semi. Ad illustrare alcune delle novità previste nella quattordicesima edizione di Una Marina di Libri ci saranno: Gaetano Savatteri, direttore artistico e letterario di Una Marina di Libri, Maria Giambruno, direttrice esecutiva del Festival e Masha Sergio, editor di Navarra editore e membro della direzione artistica di Una Marina di Libri. A chiudere la mattinata letteraria l'incontro con Mattia Corrente che presenterà il romanzo La fuga di Anna (Sellerio, 2022), con lo scrittore dialogheranno Gaetano Savatteri e Masha Sergio.

"L'idea del gemellaggio - spiega Savatteri - con realtà imprenditoriali e culturali importanti come Radicepura Garden Festival, riconosciuto anche all'estero come eccellenza del territorio, è quella di creare delle parentele virtuose tra i festival che, negli anni, si sono distinti per avere aperto le porte a tutto ciò che gira intorno al concetto di arte, cultura e bellezza. I libri, così come le piante e gli alberi, sono l'ossigeno per la formazione di un pensiero critico volto alla capacità di crescita di un intero Paese". (ANSA).