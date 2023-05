Salvini ai sindacati, 'Ponte sullo Stretto è una priorità'

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia è una priorità, anche perché stiamo investendo circa trenta miliardi in viabilità ferroviaria e stradale tra le due regioni".

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante l'incontro con i sindacati. Lo riportano fonti del Mit.

In questo quadro di "forti investimenti" nel Mezzogiorno, ha continuato Salvini, "il Ponte ha senso ed è prioritario" anche per rendere "ancora più fruttuosi gli interventi". (ANSA).