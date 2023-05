Premio Sicì a Una Marina di Libri e all'azienda Fiasconaro

(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - Si è conclusa la 14^ edizione del premio Sicì dedicato alle eccellenze siciliane, che si è svolta presso il Parco di Villa Filippina a Palermo.

La targa Sicì per la cultura è stata assegnata alla manifestazione Una Marina di Libri, che è stata la prima in Sicilia ad aprire al grande pubblico il mondo degli editori indipendenti. A ritirare il premio è stata Maria Giambruno, ideatrice della manifestazione, che ha chiamato a se tutto il gruppo di lavoro della Rassegna. Il riconoscimento è stato consegnato dall'assessore ai Beni Culturali della regione Sicilia Francesco Scarpinato che ha parlato dello stato di salute della cultura in Sicilia, sottolineando come per l'isola, i Beni Culturali siano diventati un elemento trainante per il turismo. Il premio per l'imprenditoria è stato attribuito all'azienda Fiasconaro di Castelbuono famosa per il suo panettone e per il suo ruolo di ambasciatrice della Sicilia, e delle sue prelibatezze, nel mondo. A premiare Agata Fiasconaro, responsabile Relazioni Esterne dell'azienda l'assessore regionale Edy Tamaio che ha sottolineato il ruolo fondamentale di molte aziende per la crescita economica della Sicilia.

L'ultimo premio è stato consegnato al Comune di Terrasini per la qualità dell'accoglienza diffusa e per la riuscita operazione di arredo urbano che a portato a uniformare il decoro esterno di tutti i bar e gli spazi pubblici in maniera omogenea e organizzata A consegnare il riconoscimento Angelo Butera ideatore del premio Sicì e Mario Cicero sindaco di Castelbuono prima città che ha ricevuto il premio nel 2016. (ANSA).