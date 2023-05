I Tarocchi e le Lotterie di figure, a Palermo Marianne Costa

(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - Dal punto di vista junghiano, ogni gioco che ottiene un certo livello di successo in una cultura costituisce in realtà una rappresentazione del senso della vita, delle interazioni tra gli esseri umani e il loro ambiente, sia culturale che cosmico. Per questo motivo, i simboli presenti nei mazzi di carte come i Tarocchi o le Lotterie di figure, sono particolarmente interessanti per una proposta "oracolare", ovvero come mezzi di investigazione nella nostra saggezza intuitiva. Domani Marianne Costa sarà all'Accademia delle belle arti di Palermo, alle 15, per parlare di "Tarocchi e lotteria di figura: dal gioco all'oracolo", un progetto del dipartimento di Comunicazione e didattica dell'arte a cura di Giulia Ingarao, con il partenariato del dottorato Cultura visuale dell'Università di Palermo.

In questo incontro Marianne Costa analizzerà l'iconografia comune ai Tarocchi e alle Lotterie di figure, a confronto con il lessico iconografico del proto-rinascimento italiano. Un percorso di analisi che passa dal "gioco sociale" al "gioco dell'Essere" attraverso gli archetipi dei Tarocchi e della Lotteria messicana, la più popolare di tutta la storia dell'umanità.

Marianne Costa, studiosa di letteratura comparata e letteratura francese, dal '95 al '96 è stata volontaria a Sarajevo, come assistente di letteratura francese all'Università. Il legame con i suoi studenti ha portato alla pubblicazione del libro collettivo "Una guerra in Europa", nel 1999. Dal 1997 al 2012 ha collaborato con Alejandro Jodorowsky nell'ambito del teatro (Opera Panica, gita italiana, 2000-2002), del tarocco (La Via dei Tarocchi, 2005) e della psicologia transgenerazionale (Metagenealogia, 2011). (ANSA).