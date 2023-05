Galvagno, più ddl depositati ma troppe norme impugnate

(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - Più disegni di legge presentati (392 contro 257) nei primi sei mesi della legislatura rispetto allo stesso periodo di quella precedente ma meno leggi approvate (6 a fronte di 9) con un numero di sedute a sala d'Ercole (41 a 47) e nelle commissioni (197 a 206) inferiori rispetto a cinque anni fa. Sono alcuni dei dati forniti dal presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, assieme al vice Nuccio Di Paola e al segretario generale Fabrizio Scimè, per fare un primo bilancio dell'attività parlamentare.

"Non voglio puntare il dito contro qualcuno, ma analizzare le criticità - ha detto Galvagno - Non ci interessa dire che siamo più bravi degli altri ma valutare i punti deboli e gli aspetti positivi".

Il presidente dell'Ars ha ricordato che la legge di stabilità, quest'anno, è stata approvata in appena tre giorni di lavori d'aula. Un record rispetto al passato. In totale finora le ore di sedute a sala d'Ercole risultano pari a 338 ore e 28 minuti, rispetto alle 411 ore e 6 minuti di cinque anni fa.

Tra le maggiori criticità, il presidente dell'Ars, ha citato le impugnative: 66 articoli su 143 approvati, pari al 46,15%, a fronte dei 17 impugnati rispetto ai 132 approvatati cinque anni fa e pari al 12,8%. "Difficilmente per il futuro questa presidenza si assumerà altri rischi di norme che potranno essere impugnate", ha avvertito Galvagno, che ha sollecitato le commissioni parlamentari ad accelerare i lavori di approvazione dei ddl già depositati e a non limitarsi a organizzare solo audizioni. (ANSA).