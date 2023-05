Omicidio a Palermo, fermato padrone di casa della vittima

(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - E' stato fermato dai carabinieri il proprietario di casa di Alessandro Guadagna, il giovane di 32 anni ucciso stamane a Palermo, accusato di aver commesso l'omicidio a causa di alcune mensilità dell'affitto non pagate dalla vittima. I Cc sono andati a casa dell'uomo ma non l'hanno trovato e i suoi familiari hanno raccontato che era uscito presto da casa e aveva lasciato una lettera: spiegava che stava andando a incontrare l'inquilino per sistemare la questione degli affitti non pagati.

Nessuno dei parenti aveva mai pensato che potesse finire così. I carabinieri hanno fermato l'uomo e l'hanno condotto in caserma, sarà interrogato. (ANSA).