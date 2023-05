Vino: tanti eventi Tenute Orestiadi per enoturisti

(ANSA) - PALERMO, 09 MAG - Sarà un viaggio eno-sensoriale nel cuore della Sicilia Occidentale, quello che Tenute Orestiadi proporrà a winelover ed enoturisti, a partire dal mese di maggio. In primo piano degustazioni, abbinamenti cibo-vino, rappresentazioni teatrali e musicali e, ovviamente l'arte, con l'obiettivo di celebrare il legame con il territorio e la valorizzazione del grande vigneto di Gibellina . Forte anche il legame con l' Etna e con La Gelsomina, un vigneto dalla conformazione ad anfiteatro che abbraccia un piccolo lago nato da un cratere spento. Uno spettacolo naturalistico che si coniuga con la produzione di vini che esprimono autenticamente la viticoltura del vulcano.

Tenute Orestiadi, dopo un 2022 straordinario, con grandi risultati ottenuti in termini di fatturato, grandi riscontri dai mercati italiani ed esteri, prosegue il proprio cammino anche sul fronte enoturistico, con dieci appuntamenti che scandiranno la stagione estiva. Si partirà venerdì 19 maggio con Degustiarte , la manifestazione dedicata ai sapori siciliani di scena, per il 2023, a Villa Filippina, per poi proseguire domenica 28, con Cantine Aperte . In occasione del consueto appuntamento promosso dal Movimento del Turismo del Vino , giunto alla 30esima edizione, l'azienda trapanese aprirà le porte della propria Tenuta al grande pubblico - dalle ore 11:00 alle o e 17:00 - per un'intera giornata all'insegna della convivialità del divertimento. Il calendario degli eventi estivi di Tenute Orestiadi continuerà domenica 4 giugno con l'inaugurazione di "Terrazza Orestiadi" presso la Fondazione Orestiadi e dall' 8 all' 11 con "Una Marina di Libri" - Il Festival del Libro di Palermo , organizzato dal CNN Piazza Marina & Dintorni che vedrà Tenute Orestiadi come main partner. Tra luglio e agosto altri tre appuntamenti, il Festival delle Orestiadi, organizzato dalla Fondazione e supportato da Tenute Orestiadi, il Festival Nudalava, un ciclo di rappresentazioni teatrali e musicali presso La Gelsomina (Etna) e, infine, Calici di Stelle, in programma la sera dell' 11 agosto . (ANSA).