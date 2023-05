Morì in incidente stradale, ricordato generale dei Cc Niglio

(ANSA) - PALERMO, 09 MAG - Il 9 maggio del 2004 il generale di brigata Gennaro Niglio, all'epoca comandante della regione carabinieri Sicilia, morì in ospedale tredici giorni dopo un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada Palermo - Catania, all'altezza di Resuttano. A 19 anni di distanza da quella tragedia, oggi, a Palermo, alla presenza del generale di divisione Rosario Castello, comandante della legione carabinieri Sicilia, nella Chiesa di Santa Maria Maddalena, nel complesso caserme Calatafimi - Dalla Chiesa, si è tenuta una messa in suffragio officiata dal cappellano militare, Don Salvatore Falzone.

Niglio laureato in giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza, era stato decorato della Medaglia d'argento al valor militare, per aver ingaggiato un conflitto a fuoco conclusosi con la cattura dei latitanti. (ANSA).