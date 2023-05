Marsala celebra lo sbarco garibaldino e gli inglesi del vino

Con un convegno sul tema "Marsala e gli Inglesi", curato dal Centro internazionale di Studi risorgimentali e garibaldini, saranno avviate domani, a Marsala, le celebrazioni dedicate al 163esimo anniversario dello sbarco di Garibaldi e dei Mille, e al 250esimo dall'arrivo a Capo Boeo di John Woodhouse, che commercializzò e rese famoso nel mondo il "vino Marsala".

"Due belle pagine della storia d'Italia - dice il sindaco di Marsala, Massimo Grillo - tenuto conto che il generale avviò da qui il Risorgimento e l'inglese diede i natali al vino Marsala, la prima Doc nazionale". Diversi gli appuntamenti in programma e che continueranno anche nei prossimi mesi. Nella giornata clou dell'11 maggio, con la rievocazione dello Sbarco dei Mille, Marsala accoglierà l'ambasciatore Britannico in Italia, Edward Llewellyn.

L'amministrazione comunale ha battezzato gli eventi, patrocinati dalla Regione, come "Appuntamenti GaribalVini".

Domani, contestualmente al convegno "Marsala e gli Inglesi", al Complesso monumentale di San Pietro, si aprirà la mostra "Libri antichi, rari e di pregio", a cura del docente Giuseppe Todaro, mentre giovedì un corteo si formerà davanti al busto di Garibaldi in piazza della Vittoria per poi proseguire fino al porto, dove a cura dell'Aeronautica militare e della Guardia Costiera verrà scopertura della gigantografia della nave da guerra Esploratore della Regia Marina "Marsala", quindi il sorvolo dei caccia "EuroFlighter Typhoon" del 37° Stormo dell'aeroporto militare di Birgi e dell'Elicottero Leonardo HH139B dell'82° Csar con Tricolore, che effettuerà una dimostrazione di soccorso in mare.

A seguire, la rievocazione dello sbarco dell'11 maggio 1860.

Nel pomeriggio, alle 15, a Villa del Rosario, l'omaggio alle vittime civili del bombardamento anglo-americano dell'11 maggio 1943. Alle 16, a Palazzo Comunale, sarà ricevuto l'ambasciatore britannico Sir Edward Llewellyn, che poi, alle Cantine Florio, incontrerà le famiglie inglesi residenti a Marsala. In serata, nell'Atrio del palazzo comunale, un concerto di musica jazz.

Domenica mattina, infine in piazza della Repubblica, le auto d'epoca del XXXII Giro di Sicilia e la XLII "Sicilia dei Florio", con circa 180 vetture.