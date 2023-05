Aeroitalia, Palermo-Roma con tre voli al giorno

(ANSA) - PALERMO, 09 MAG - "Le nuove ali della Sicilia" è lo slogan della compagnia Aeroitalia che dal primo giugno opererà tre voli giornalieri e ogni giorno (alle 7, 11.30 e alle 18.40) per collegare Palermo con Roma-Fiumicino e viceversa (10.30, 14.50 e 22.20). L'ad di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ha parlato degli obiettivi della compagnia in conferenza stampa, a Palermo, assieme al presidente della Regione siciliana Renato Schifani e a Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società che gestisce l'aeroporto "Falcone Borsellino".

"Nonostante le difficoltà incontrate ad operare nell'attuale regime di concorrenza, Aeroitalia è orgogliosa di iniziare le operazioni in Sicilia e di mettersi al servizio di un territorio di grande bellezza ed interesse, mantenendo l'italianità di un servizio di trasposto aereo e sempre fiera del tricolore sul timone di coda, che vuole continuare ad essere un punto di riferimento per tutti i nostri connazionali", ha detto Intrieri.

"Non posso che ribadire il mio grazie a Aeroitalia - ha affermato il presidente Schifani - So che su questa tratta la compagnia ha già venduto migliaia di biglietti e che il prezzo medio è inferiore a 100 euro. Non possiamo che ringraziarli. A me sta a cuore l'interesse dei siciliani e della Sicilia".

"Siamo contenti di vedere crescere l'offerta verso Roma-Fiumicino - ha aggiunto Vito Riggio - Grazie ad Aeroitalia, terzo vettore da e per la Capitale, a partire dal prossimo giugno, dallo scalo di Palermo ci saranno più opportunità per raggiungere Roma, e questo dovrebbe calmierare i prezzi dei biglietti". (ANSA).