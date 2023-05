Sequenze cult del cinema in miniatura, mostra a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 08 MAG - Dal grande schermo al bonsai.

Immaginate i personaggi dei film che fanno parte della storia del cinema ritratti in disegni di due centimetri su cartoncini da da 16 per 24 cm. E' quello che ha realizzato l'illustratrice palermitana Cinzia Cacioppo, 36 anni, in arte Nerdity Art.

Sedici delle sue opere saranno esposte da oggi alle 19:30 nella mostra "Cinema in miniatura", fino a luglio al cinema Rouge et Noir a Palermo "Un lavoro questo che, nasce da una passione sconfinata per il cinema - dice l'autrice - su carta trasporto le sequenze cult della fimografia nazionale e internazionale: dal celebre ballo di "8 e mezzo" di Federico Fellini alla vespa in Caro Diario di Nanni Moretti, passando per il pupazzo meccanico in Profondo Rosso di Dario Argento e le gemelle in Shining di Stanley Kubrick, con omaggi al cinema di Ingmar Bergman, David Lynch, Lucio Fulci, Martin Scorsese, Paul Verhoeven, Alfred Hitchcock, Woody Allen e altri registi".

Le illustrazioni lillipuziane sono tutte realizzate con la tecnica dell'acquerello e con quella mista. Sarà possibile scoprirne i minuscoli dettagli attraverso delle lenti di ingrandimento disposte lungo la parete espositiva.

La mostra, inoltre, aprirà la terza tranche del supercineclub, una rassegna cinematografica che dal 2014 riporta sul grande schermo i film che hanno fatto la storia del cinema. L'8 maggio alle 21, subito dopo l'inaugurazione della mostra, verrà proiettato, in versione restaurata e in lingua originale, il capolavoro con Robert De Niro del 1980: "Toro Scatenato". Per l'occasione, è stata realizzata ed esposta una miniatura che omaggia il film di Martin Scorsese. (ANSA).