Sbarcate nel porto di Augusta 18 pale di turbine eoliche

(ANSA) - CATANIA, 08 MAG - Sono arrivate nel porto di Augusta, nel Siracusano, col cargo 'Johnelle', 18 Diciotto pale di turbine eoliche che saranno utilizzate per la realizzazione del nuovo parco eolico di Mineo-Militello in Val di Catania, dove è prevista l'installazione di 24 impianti di produzione energetica green.

Lo rende noto l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientalo sottolineando che nel 2023 al porto di Augusta sono previsti sei trasporti analoghi In attesa dell'arrivo dei containers e del completamento delle nuove infrastrutture di banchina e ferroviarie (queste ultime a cura di Rfi) l'obiettivo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale è quello di "stimolare il mercato a utilizzare Augusta per le merci di alta tecnologia e grande dimensione, grazie alla disponibilità degli spazi e ai fondali utili allo scopo".

"Mi aspetto che questo 2023 - ha commentato il presidente Francesco Di Sarcina - veda gli operatori Comap, Itsa, Fai, Poseidon, Sepamar, Hadis, Ekotrans, Pompeano Antonio & figli impegnati, ciascuno per le proprie attività e se necessario anche assieme, per costruire al meglio il futuro del porto, assicurando che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale sarà sempre al loro fianco e al fianco del Comune e delle altre istituzioni". (ANSA).