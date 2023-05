CC sventano furto con 'spaccata' nel Catanese, un arresto

(ANSA) - SAN GIOVANNI LA PUNTA, 08 MAG - La notte scorsa a San Giovanni la Punta (Catania) i carabinieri hanno sventato un furto con 'spaccata' ai danni di un distributore di carburanti ed arrestato uno dei tre malviventi che, incappucciati, stavano impadronendosi del denaro di una cassa continua che avevano forzato dopo aver sfondato una vetrina con un'Alfa Romeo 'Giuietta' di colore rosso. Recuperato anche il denaro, 62.860 euro, che è stato riconsegnato al legittimo proprietario. I militari sono intervenuti dopo l'allarme lanciato al Nue 112 da alcuni cittadini. Uno degli autori della spaccata, un 19enne, è stato bloccato al termine di una colluttazione. I suoi due complici sono riusciti a fuggire.

Nell'auto usata dai malviventi, ritrovata con il motore ancora acceso, i militari hanno recuperato le banconote, in parte occultate in uno zainetto e in parte sparse sui sedili, oltre ad una motosega e altri arnesi da scasso Gli accertamenti sul veicolo hanno permesso di risalire al proprietario, che ne aveva denunciato il furto il 7 aprile scorso, e al quale il veicolo verrà riconsegnato dopo gli esami necessari a risalire agli altri componenti della banda.

Il19enne arrestato deve rispondere di furto aggravato in concorso, ricettazione in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto per lui gli arresti domiciliari. (ANSA).