Trasportano cani senza formazione, multato titolare ditta

(ANSA) - MESSINA, 07 MAG - In carabinieri del Nas di Catania hanno multato un'azienda specializzata nel trasporto dei cani. I militari hanno bloccato un furgone a Messina in piazza Antonello che aveva tutte le autorizzazioni necessarie con dentro cinque cani, tra cui due pastori tedeschi e un husky che dalla Sicilia dovevano essere venduti tra privati nel Lazio. Ma nel corso dei controlli è emerso che due trasportatori non avevano la formazione necessaria prevista dalla normativa europea per eseguire quel viaggio per garantire la necessaria sicurezza e incolumità degli animali ognuno dei quali ha un valore di mille euro. I cani sono stati affidati ad un custode e il titolare della ditta trasportatrice è stato segnalato all'Asp di Catanzaro. (ANSA).