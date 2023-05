Schifani, l'antimafia l'ha fatta Silvio Berlusconi

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - "L'antimafia l'ha fatta Silvio Berlusconi con le sue leggi che sono state le più dure, è stato lui a voler stabilizzare il carcere duro, in un partito che ha fatto la vera antimafia, con le leggi e non con le chiacchiere".

Lo ha detto il governatore della Regione Sicilia Renato Schifani dal palco della convention di Forza Italia a Milano.

"Berlusconi ci ha messo la faccia. Siamo stanchi di questi attacchi, i giovani devono saperlo, che entrano in un partito che ha dei valori. Berlusconi tornerà - ha concluso -. Forza Italia si pone su due gambe, una è Silvio Berlusconi e l'altra sono i valori che lui ha trasmesso, e che sono la nostra forza".

(ANSA).