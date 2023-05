Mamma accoltella e ferisce il figlio, arrestata a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 06 MAG - Stamattina una donna avrebbe accoltellato il figlio di 34 anni, ferendolo all'addome con un coltello da cucina che è stato sequestrato dalla polizia scientifica. L'aggressione è avvenuta a Palermo, attorno alle 8, nel popolare quartiere Cep, al civico 6 di via Filippo Paladini.

Un condomino ha chiamato la polizia, che ha trovato la donna in stato di agitazione. Il giovane è stato portato al pronto soccorso di Villa Sofia in codice rosso. La mamma è stata arrestata per tentato omicidio. (ANSA).