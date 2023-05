Droga nascosta in pacco di pannolini, arrestato a Palermo

(ANSA) - USTICA, 06 MAG - I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un giovane di 29 anni accusato di acquistare droga a Palermo per poi rivenderla ad Ustica. Appena sceso dall'aliscafo il giovane è stato bloccato e nel corso di una perquisizione in un pacco di pannolini sono stati trovati 3 panetti di hashish di 290 grammi e una dose nascosta nella scarpa. In casa del giovane i militari hanno trovato il bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo. Il gip di Palermo ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora nell'isola. (ANSA).