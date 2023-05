Tribunale Palermo assolve l'ex deputata Occhionero

(ANSA) - PALERMO, 05 MAG - È stata assolta dal tribunale di Palermo perché il fatto non sussiste l'ex parlamentare di Iv, Giusy Occhionero, per la quale il pm della Dda, Francesca Dessì, aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi per falso. Era accusata di aver fatto passare per suo assistente, consentendogli così di entrare nelle carceri senza permessi e di incontrare diversi capomafia, Antonello Nicosia, l'attivista radicale diventato solo dopo suo collaboratore. Occhionero è stata assistita dagli avvocati Giovanni Di Benedetto e Giovanni Bruno. (ANSA).