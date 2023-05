Motociclista muore nel Siracusano, aperta inchiesta

(ANSA) - SIRACUSA, 05 MAG - La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sull'incidente stradale mortale avvenuto ieri sera sulla strada statale 114 tra Siracusa e Priolo. Un motociclista di 56 anni, di Belvedere, è morto per le ferite riportate nell'impatto con un furgone. Trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, è deceduto durante la notte.

Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi e i magistrati che hanno aperto l'inchiesta per omicidio stradale hanno disposto il sequestro dei mezzi. (ANSA).