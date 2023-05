Dialogo tra Wellber e Lingiardi su musica e psicanalisi

(ANSA) - PALERMO, 05 MAG - Al Teatro Massimo di Palermo, il 7 maggio alle 18:30, "Il sogno rimosso", un dialogo tra il direttore musicale Omer Meir Wellber e lo scrittore e psicoanalista Vittorio Lingiardi, su sogni, musica e psicoanalisi. A ispirare l'incontro è il debutto di Evgenij Onegin, l'opera di Pëtr Il'ič Čajkovskij, nell'allestimento del Theater Magdeburg / Opéra de Lorraine, in programma al Teatro Massimo dal 19 al 25 maggio, diretta da Omer Meir Wellber, e la pubblicazione del volume "L'ombelico del sogno. Un viaggio onirico", di Lingiardi (Einaudi).

Ad arricchire la conversazione, gli interventi musicali del soprano Carmen Giannattasio, interprete di "Tatiana" nell'opera di Čajkovskij, accompagnata al pianoforte da Wellber. Si parlerà di musica, di letteratura, di psicoanalisi e "dei modi in cui nel corso dei secoli si è cercato di catturare i sogni mentre loro svanivano, interpretandoli, prima come profezie, poi come rivelazioni dell'inconscio; registrandoli, come casualità neurali, improvvisazioni sinaptiche, o semplicemente ascoltandoli come racconti involontari che riflettono l'enigma della vita psichica e forse della nostra personalità. Si parlerà anche del sogno della protagonista di Onegin, Tatiana, raccontato nell'opera originaria di Puskin e "rimosso" nell'opera di Čajkovskij.

L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla WebTv del Teatro Massimo. Biglietti 12 euro (intero) / 10 euro (ridotto). (ANSA).