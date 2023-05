++ Fitto, 'entro agosto la rimodulazione del Pnrr' ++

(ANSA) - PALERMO, 05 MAG - "Entro agosto dobbiamo proporre la rimodulazione del Pnrr, ma lavoriamo per ridurre questo tempo".

Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nel corso del suo intervento all'assemblea della Cna in corso a Palermo. "Finora i numeri ci dicono che non ci sono quantità e qualità della spesa. Il governo ha ben chiaro il quadro di insieme e sta lavorando per realizzare quelle spese che incidono strutturalmente sul Mezzogiorno di Italia". (ANSA).