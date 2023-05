Vino: a Pantelleria si studia come tutelare lo Zibibbo

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - Il comune di Pantelleria lancia l'evento "Zibibbo è Pantelleria", una manifestazione di tre giorni, dal 5 al 7 maggio, dedicata alla vite e alla vita sull'isola mediterranea. Partendo dallo status precario, dello Zibibbo di Pantelleria, la vite di Zibibbo (altrove denominato Moscato di Alessandria) è il vino principe di Pantelleria da secoli.

Recenti decisioni del Consorzio di Tutela con la modifica del disciplinare Doc del 1971, fanno temere un abbandono e una clonazione dello Zibibbo nella Doc Sicilia e Igt Terre Siciliane. Queste decisioni hanno allarmato gli ultimi 360 viticoltori puri rimasti (erano 3700 solo 60 anni fa), unici titolari dell'Albo Doc Pantelleria, che hanno sollecitato il Comune a difendere l'unicità del loro prodotto rispetto ai 2500/3000 ettari di vigne Zibibbo impiantate negli ultimi 10 anni in tutta la Sicilia.

"Non è una battaglia per il solo vitigno e vino di Zibibbo" anticipa Giampietro Comolli chiamato dal sindaco Vincenzo Campo a individuare i temi del dibattito, "è la difesa di una produzione che identifica Pantelleria nel mondo, nota e rinomata. Senza Zibibbo, senza vigne, c'è l'abbandono delle terre, la mancanza lavoro in una isola con 4000 dammusi ristrutturati che hanno creato un naturale albergo diffuso. Le presenze dei panteschi sono una certezza, un presidio contro eventi calamitosi e dolosi che negli ultimi hanno profondamente ferito l'isola, la difesa del riconoscimento Unesco all'alberello a vite di Pantelleria, la tutela di 400 giardini unici e di 1000 km di muretti a secco. Delocalizzare lo Zibibbo vuol dire incentivare un lento declino produttivo a vantaggio di pochi imprenditori che non sono dell'isola. Per questo urge trovare una soluzione intelligente che blocchi la clonazione di un gioiello pantesco e si perda una bellezza paesaggistica unica".

Nel corso della manifestazione verrà anche ufficializzato l'ingresso di Pantelleria in Iter Vitis, Itinerario culturale del Consiglio d'Europa". (ANSA).