Rally: Targa Florio, domani il via da Palazzo dei Normanni

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - Partirà domani alle 14,30 da Palazzo dei Normanni a Palermo la centosettesima edizione della Targa Florio. La gara organizzata dall'Automobile club Palermo con il supporto diretto dell'Automobile club d'Italia sarà valida per sette categorie: Campionato italiano assoluto rally Sparco, Campionato italiano rally junior, Campionato italiano rally promozione, Campionato italiano due ruote motrici, Coppa rally di Ottava zona, Campionato Italiano rally auto storiche e Campionato italiano regolarità a media.

Si torna a partire da Palermo dopo le restrizioni degli ultimi anni per la pandemia. Le prime vetture a scattare dalla pedana di partenza a Palazzo dei Normanni saranno le 45 partecipanti alla Targa Florio auto storiche regolarità. Prima, al mattino, ci sarà il prologo in Contrada Cangemi a Termini Imerese con il cosiddetto shakedown, vale a dire l'ultima sessione di prove. Alle 16 sarà la volta delle 66 vetture iscritte al Campionato italiano assoluto rally Sparco, seguite dai 66 concorrenti del rally storico. La Coppa rally di zona inizierà invece sabato sabato mattina da Termini Imerese. Sabato il clou della manifestazioni con le varie prove. Alle 18,10 occhi puntati sulle Madonie per la prima prova speciale intitolata a Nino Vaccarella.

Nel Campionato italiano assoluto rally i favori del pronostico vanno ad Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, campioni italiani rally in carica, che cercheranno di proseguire la striscia positiva che li ha visti vincere entrambi gli appuntamenti già disputati in questo 2023 con la loro Citroen C3 Rally2. Attenzione anche a Giandomenico Basso e Lorenzo Granai che porteranno all'esordio la nuova Skoda Fabia RS Rally2. Tra i piloti da tenere in considerazione anche Fabio Andolfi e Nicolò Gonella su Skoda Fabia Rally2 Evo, Damiano De Tommaso, vincitore alla Targa lo scorso, con la Skoda Fabia Rally2 Evo navigato da Sofia d'Ambrosio. Tra i piloti siciliani al via Totò Riolo e Maurizio Marin su Volkswagen Polo GTi R5, Angelo Lombardo e Roberto Consiglio, vincitori lo scorso anno nell'Historic rally, quest'anno al via con una Skoda Fabia Rally2 Evo. (ANSA).