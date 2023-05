Migranti: altri 65 minori trasferiti da hotspot Lampedusa

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - Sono 65 i minori non accompagnati che in mattinata lasceranno l'hotspot di Lampedusa per essere imbarcati sul traghetto di linea che stasera giungerà a Porto Empedocle. I giovani verranno poi dislocati a Brindisi, Taranto, Catania e Agrigento. Restano in hotspot per essere trasferiti tra stasera e domani circa 200 minori non accompagnati.

Il gruppo, nei giorni scorsi, chiedendo il trasferimento, aveva protestato, salendo anche sulla collinetta che sovrasta la struttura di primissima accoglienza. I posti nei centri per minori non accompagnati, che sono tutti saturi, sono stati trovati dal commissario all'immigrazione, il prefetto Valerio Valenti, e dal suo staff che hanno reperito in varie regioni d'Italia strutture in grado di ospitarli. (ANSA).