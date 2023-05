Docufilm '1768 giorni', abbracci tra Cuffaro e Lombardo

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - Abbracci e pacche sulle spalle tra Totò Cuffaro e Raffaele Lombardo alla presentazione del docufilm '1768 giorni', a Palermo, che racconta la storia dell'ex governatore della Sicilia, rimasto in carcere per 4 anni e 11 mesi. E' la prima volta che i due ex governatori si mostrano insieme in un evento pubblico. "Ci siamo riavvicinati più o meno un anno fa", afferma Cuffaro. I due, che avevano condiviso la militanza nella Dc, avevano interrotto i rapporti per tanti anni. (ANSA).