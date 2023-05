Cuffaro, manifesti contro di me? Rispetto la nostra Costituzione

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - "Io rispetto e credo nella nostra Costituzione. Secondo l'art 27, comma 3: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Penso sia un dovere per tutti e un diritto per chi ci crede. Evidentemente non tutti ne sono convinti. Ma l'art. 13 della Costituzione difende e garantisce la libertà tutta, anche quella di pensiero e di espressione. Soprattutto di chi pensa e si esprime contro di me. Ed io credo nella Costituzione e la rispetto, sempre". Lo dichiara il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro, in merito ai volantini apparsi questa mattina in alcune strade di Palermo, affissi abusivamente dal collettivo Offline. (ANSA).