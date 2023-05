'Cantiere campetto', alla Magione a Palermo azione solidale

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - "Difendiamo insieme lo sport popolare nello spazio pubblico, difendiamo il campetto di piazza Magione". E' l'appello lanciato dalle comunità educanti di piazza Magione che hanno dato appuntamento domani dalle 15 e sabato dalle 9 fino a sera per pulire e sistemare il campetto di calcio da troppo tempo in stato di abbandono.

"Da troppo tempo il campetto è in condizioni di forte degrado e di pericolosità per chiunque lo utilizzi - ha detto Laura Salamone dell'associazione Handala - Sarà un vero e proprio Cantiere campetto. Da quando è stato difeso e recuperato nel 2016 grazie alla campagna Sport popolare in spazio pubblico, che ha recuperato diversi spazi a uso sportivo nei quartieri popolari della nostra città e che oggi dà il nome al nostro progetto, il campetto non è mai stato oggetto di manutenzione da parte del Comune, e nonostante gli sforzi di chi lo utilizza, ha subito un naturale deterioramento".

Il campetto continua a essere quotidianamente un luogo di aggregazione. "Un luogo - ha aggiunto Salamone - di tutti e tutte, dove ogni giorno bambini e bambine, ragazzi e ragazze, associazioni e ragazzi con storie diverse si incontrano e praticano sport gratuito, ma soprattutto hanno modo di creare legami e relazioni necessari ad alimentare la solidarietà e lo scambio, contribuendo ad abbattere le barriere culturali e gli stereotipi".

Domani e sabato si potrà partecipare all'azione di rigenerazione urbana a piazza Magione per aiutare nei lavori ma anche partecipare alle attività ludiche e sportive che si svolgeranno grazie al progetto Sport popolare in spazio pubblico sostenuto dalla Fondazione con il sud. Contemporaneamente ci si potrà iscrivere alla tappa della Kalsa di Mediterraneo Antirazzista che si terrà il 12 e il 13 maggio. (ANSA).