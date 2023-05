'Pizzo' a imprenditore, arrestato commerciante intermediario

(ANSA) - PALERMO, 03 MAG - Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Palermo Walter Turturici, su richiesta della Dda, nei confronti di Antonino Ciaramitaro di 47 anni, commerciante villabatese, titolare di un negozio di abbigliamento. Il provvedimento è collegato al fermo eseguito lo scorso 26 aprile, nell'ambito dell'operazione Luce, nei confronti di presunti esponenti della famiglia mafiosa di Villabate. Dalle indagini sarebbe emerso che Ciaramitaro avrebbe svolto il ruolo di intermediario per un'estorsione a una ditta di distribuzione merci a Villabate.

Attraverso di lui sarebbe stato chiesto il pizzo per Natale e Pasqua. (ANSA).