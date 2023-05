Catania, sette candidati sindaci e 19 liste,Pd e M5s alleati

(ANSA) - CATANIA, 03 MAG - Sette candidati sindaci e 19 liste per il consiglio comunale a Catania. Sono i numeri che emergono da Palazzo degli Elefanti alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le amministrative del 28 e 29 maggio prossimi.

Nel capoluogo etneo Pd e M5s trovano la sintesi e corrono insieme sostenendo, con sei liste che raggruppano tutta l'area progressista, Maurizio Caserta che tra gli assessori designati ha indicato, tra gli altri, l'ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Anche il centrodestra è compatto a Catania a sostegno, con sette liste, dell'avvocato Enrico Trantino, che tra gli assessori designati ha indicato, tra gli altri, il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso.

Tra gli altri cinque candidati a sindaco di Catania c'è Gabriele Savoca, supportato da due liste legate al movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Sono sostenuti da una lista civica ciascuno gli altri candidati, che sono: Vincenzo Drago del Psdi; il consigliere comunale uscente Lanfranco Zappalà; Giuseppe Giuffrida appoggiato dall'associazione 'Catania risorge' e dall'ex pm Antonio Ingroia; e l'avvocato Giuseppe Lipera, in passato penalista, tra gli altri, di Antonino Speziale e Bruno Contrada. (ANSA).