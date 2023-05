Rally: Targa Florio, venerdì il via da Palazzo dei Normanni

(ANSA) - PALERMO, 02 MAG - Partirà venerdì alle 14 da Palazzo dei Normanni l'edizione numero 107 della Targa Florio, organizzata dall'Automobile club Palermo con il supporto dell'Automobile club d'Italia che vedrà al via 216 iscritti. La manifestazione sarà valida come terza prova del Campionato italiano assoluto rally Sparco, come gara inaugurale del Campionato nazionale rally junior, terza prova del Campionato italiano rally promozione e due ruote motrici e ancora come terzo round del Campionato italiano rally auto storiche, per il Campionato italiano regolarità a media e prima prova stagionale della Coppa Italia rally dell'ottava zona. Tutte hanno anche validità per il Campionato siciliano.

Per prima partirà la Targa Florio historic regularity rally, alle 14 di venerdì, poi alle 16 sarà dato il via alle auto del Campionato italiano assoluto rally Sparco, quindi alle auto storiche. Alle 18,10 la partenza della prova speciale "Nino Vaccarella". I partecipanti al campionato zonale, invece, partiranno dal Targa Florio Village, allestito nell'area industriale di Termini Imerese, alle 9,30 di sabato.

"Continua ormai dal 2013 il supporto diretto di Aci al fianco dell'Ac Palermo - ha detto il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani - Oltre alle confermate validità per le massime serie tricolori rally e per il campionato regionale zonale quest'anno ci presentiamo con la novità della regolarità a media. Ho spinto personalmente per questa disciplina dopo avere partecipato al rally di Montecarlo. La regolarità a media sarà un valore aggiunto per il futuro. Aci ha acquisito il marchio non per caso, ma per investire e fare crescere l'evento. Lo dobbiamo al suo creatore Vincenzo Florio".

"I piloti percorreranno in totale di 514,57 chilometri - ha spiegato il direttore generale di Aci sport Marco Rogano - Saranno 600 le persone impegnate. Nove le prove speciali e altrettante le prove di media della historic regularity rally su un tracciato complessivo di 448,52 Km".

Dalle 9 di domani le prime verifiche tecniche al parco assistenza in Contrada Canne Masche a Termini Imerese. Alle 8 di venerdì il cosiddetto shakedown con i piloti che proveranno parte del percorso prima del via ufficiale delle 14. (ANSA).