"Palermo… ottant'anni or sono",anni della guerra in mostra

(ANSA) - PALERMO, 02 MAG - L'Archivio Storico del Comune di Palermo presenta una mostra dal 9 maggio al 9 settembre 2023, organizzata dall'Assessorato Cultura da Attilio Albergoni, e manifestazioni collaterali in collaborazione anche con altre istituzioni.

La mostra ripercorre gli anni della guerra e dei bombardamenti a Palermo sino alla cessazione delle ostilità, l'occupazione Alleata, il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio culturale distrutto dagli incessanti raid Alleati, grazie al lavoro del Soprintendente di allora Mario Guiotto e del capitano dell'Usaaf Mason Hammond dell'Amgot fine arts and monuments.

La "nostra guerra" insulare ebbe modalità e scopi diversi dal resto d'Italia, risultando essere un test importante per le future azioni militari, politiche e civili che si sarebbero messe in atto nel prosieguo della guerra.

Contemporaneamente alla mostra dell'Archivio Storico, in diversi luoghi di Palermo si svolgeranno manifestazioni collaterali quali, ad esempio: Visite ad alcuni ricoveri antiaerei rimasti intatti, ubicati in diverse zone della città - Conferenze su argomenti attinenti l'argomento della manifestazione - Concerti della Fanfara 12esimo battaglione dei Carabinieri di Palermo e della "Corale S. Sebastiano" della Polizia Municipale di Palermo - Visita alle Postazioni antiaeree di Monte Pellegrino e Piece teatrali.

"Le manifestazioni sono un omaggio doveroso a tutti i civili palermitani che persero la vita sotto i bombardamenti ed ai militari che combatterono, come poterono, in per la difesa della Sicilia e della Patria - affermano i promotori dell'iniziativa - Una storia cittadina spesso emarginata, che trova il suo punto di forza nel ricordo di quei momenti e nelle sue opere d'arte ricostruite alla fine delle ostilità e che oggi possono essere ammirate da tutto il mondo. Le conferenze saranno incentrate su diversi temi correlati, per ricordare e approfondire questo momento storico - culturale che ha segnato profondamente la vita di Palermo, della Sicilia, dell'Italia e dell'Europa". (ANSA).